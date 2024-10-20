Работники закрытого омского роддома № 2 жалуются, что их заставляют увольняться

«Администрация поликлиники приглашает работников родильного дома на беседы и принуждает увольняться и трудоустраиваться к ним, в противном случае после присоединения, если не согласимся на любую работу, которую они предлагают, нас заставят уволится без всех выплат и пособий. Новый руководитель создает все условия, чтобы мы уволились по собственному желанию. Надеемся эта информация дойдет до Президента В. В. Путина», — пишут авторы поста.