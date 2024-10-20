Работники закрытого омского роддома № 2 жалуются, что их заставляют увольняться

В группе «Омск ВК» социальной сети «Вконтакте» появился анонимный пост работников закрытого ныне роддома № 2 по улице Магистральной. Напомним, его закрыли в сентябре из-за проблем с инженерными сетями и обещали открыть после устранения недостатков.
На время ремонта сотрудников отправили в отпуск с сохранением 2\3 зарплаты. Как пожаловались работники, роддом закрыт до сих пор, а их принуждают либо увольняться, либо переходить в поликлинику № 3. Отметим, что территориально данное лечебное учреждение находится на другом конце города — в районе ПО «Иртыш» в Ленинском округе. Авторы поста утверждают, что о планируемом присоединении роддома к 3-й поликлинике им сообщила новая главврач роддома.
«Администрация поликлиники приглашает работников родильного дома на беседы и принуждает увольняться и трудоустраиваться к ним, в противном случае после присоединения, если не согласимся на любую работу, которую они предлагают, нас заставят уволится без всех выплат и пособий. Новый руководитель создает все условия, чтобы мы уволились по собственному желанию. Надеемся эта информация дойдет до Президента В. В. Путина», — пишут авторы поста.
На жалобу отреагировали в региональном минздраве. Там подтвердили, что срок ремонта роддома действительно продлен до 2 декабря, однако никаких увольнений сотрудников не планируется.
«Весь персонал лечебного учреждения получает в этот период ⅔ заработной платы. Увольнение сотрудников ни в коем случае не планируется, принуждать к увольнению противозаконно. Таких действий со стороны администрации родильного дома не зафиксировано», — заверили в ведомстве.