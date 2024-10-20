Три причины возможной неудачи израильского блицкрига в Ливане

В Ливане ООП продолжила заниматься тем же самым, с той лишь разницей, что там не было своего короля Хусейна. К середине 1970-х бойцы Арафата взяли под контроль весь юг страны от окраин Бейрута до границы с Израилем и устроили там криминально-террористический анклав, где единственным законом была винтовка бойца ООП. Ливанские власти осознали это слишком поздно, и при попытке избавиться от возникшего на юге «ФАТХ-лэнда» (по имени сильнейшей фракции ООП) в стране началась гражданская война. Арафата это не смущало: советская помощь позволяла ему одновременно воевать против ливанских христианских ополчений и устраивать теракты в Израиле. Обстрелы и отправка диверсионных групп не прекращались ни на неделю. Израиль в ответ бомбил территорию Ливана, а в 1978 году вытеснил ООП за реку Литани, передав приграничье под контроль христианского ополчения.