МЧС напоминает водителям из Хабаровского края о важнейшем требовании безопасности

В северных районах Хабаровского края выпал первый снег. При ухудшении погодных условий возможно образование гололеда дорогах, снежных накатов и затруднений в движении. Чтобы не оказаться участником дорожно-транспортных происшествий, Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает водителям о необходимости подготовить свои автомобили к приближающейся зиме, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».