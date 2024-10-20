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МЧС напоминает водителям из Хабаровского края о важнейшем требовании безопасности

В ведомстве напомнили о необходимости своевременной подготовки автотранспортных средств к зимним условиям.

Источник: МЧС РФ

В северных районах Хабаровского края выпал первый снег. При ухудшении погодных условий возможно образование гололеда дорогах, снежных накатов и затруднений в движении. Чтобы не оказаться участником дорожно-транспортных происшествий, Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает водителям о необходимости подготовить свои автомобили к приближающейся зиме, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю рекомендует водителям легковых и большегрузных машин во избежание скопления автотранспорта и в целях обеспечения безопасности соблюдать следующие рекомендации:

 — при подготовке машины к холодам замените технические жидкости и масло, смените летние шины на зимние. Летняя резина не предназначена для езды на автомобиле при температуре воздуха менее плюс 5−7 градусов;

— перед началом поездки уточните прогноз погоды;

— в условиях осадков и недостаточной видимости водителям следует максимально снижать скорость, увеличивать дистанцию до движущихся попутно автомобилей, в обязательном порядке, в любое время дня и ночи, передвигаться с включенными внешними световыми приборами;

— перед выездом за пределы населенных пунктов убедитесь в технической исправности своего автомобиля;

 — при поездке на дальние расстояния обязательно берите с собой запас еды, воды, топлива, теплые вещи, шанцевый инструмент, буксировочный трос. Зарядите сотовый телефон и возьмите дополнительное зарядное устройство. Сообщите членам семьи, соседям, друзьям уточненный маршрут следования и время возвращения;

— если в дороге случилась беда, незамедлительно сообщите о происшествии по телефону «112». При обращении к спасателям следует указать местонахождение, особые приметы местности, состав группы (количество человек, возраст, есть ли больные, дети), обязательно сообщить контактные телефоны и оставайтесь на связи.

МЧС