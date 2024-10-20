Слабый гололед и до +15°С ожидаются в воскресенье в Беларуси

По данным синоптиков, в целом по стране ожидается небольшая облачность и без осадков. В утренние часы в отдельных районах слабые туман и гололед. Ветер неустойчивый 2−7 м/с.
Температура воздуха будет колебаться в пределах +9.. +15°С.
Прогноз погоды по регионам
В Гомеле и Витебске столбики термометров покажут в +10..+12°С. Ветер неустойчивый, 2−7 м/с.
На градус теплее будет в Минске и Могилев — от 11 до 13. Ветер также неустойчивый, 2−7 м/с.
В Гродно и Бресте синоптики обещают в воскресенье +12..+14. В Гродно ветер южный, 3−8 м/с, в Бресте — юго-восточный, 3−8 м/с.