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Слабый гололед и до +15°С ожидаются в воскресенье в Беларуси

МИНСК, 20 окт — Sputnik. Опасных гидрометеорологических явлений в воскресенье на территории Беларуси не ожидается, об этом сообщили в МЧС республики.

Сейчас в Олбани: +4° 0 м/с 87% 764 мм рт. ст. +7°
Источник: Sputnik.by

По данным синоптиков, в целом по стране ожидается небольшая облачность и без осадков. В утренние часы в отдельных районах слабые туман и гололед. Ветер неустойчивый 2−7 м/с.

Температура воздуха будет колебаться в пределах +9.. +15°С.

Прогноз погоды по регионам

В Гомеле и Витебске столбики термометров покажут в +10..+12°С. Ветер неустойчивый, 2−7 м/с.

На градус теплее будет в Минске и Могилев — от 11 до 13. Ветер также неустойчивый, 2−7 м/с.

В Гродно и Бресте синоптики обещают в воскресенье +12..+14. В Гродно ветер южный, 3−8 м/с, в Бресте — юго-восточный, 3−8 м/с.