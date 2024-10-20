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В Башкирии автоинспекторы помогли многодетной водительнице

Бирские автоинспекторы помогли женщине с детьми, у которой спустило шину машины.

Поздно вечером, патрулируя трассу Уфа — Янаул, они заметили автомобиль, стоявший с включённой аварийной сигнализацией. Водительница пояснила, что стоит уже долго, так как не может сама заменить колесо, а из проезжающих водителей так никто и не остановился. В салоне у неё находились трое маленьких детей. Автоинспекторы заменили колесо, и водительница смогла продолжить путь.