В Башкирии мама с тремя детьми застряла на трассе

На трассе в Башкирии сотрудники ГИБДД помогли женщине с тремя детьми. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По предоставленным данным, инспекторы заметили автомобиль со включенной аварийной сигнализацией на 87 км дороги Уфа-Янаул. За рулем машины была женщина, которая рассказала, что у нее спустило колеса.
Она сообщила, что сама устранить проблему не может, а проезжающие водители не останавливаются для помощи.
Инспекторы ДПС помогли поменять колесо, а после этого женщина продолжила свой путь.
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