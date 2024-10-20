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В Башкирии мама с тремя детьми застряла на трассе

Инспекторы ГИБДД Башкирии помогли женщине с тремя детьми поменять колесо.

Источник: Комсомольская правда

На трассе в Башкирии сотрудники ГИБДД помогли женщине с тремя детьми. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предоставленным данным, инспекторы заметили автомобиль со включенной аварийной сигнализацией на 87 км дороги Уфа-Янаул. За рулем машины была женщина, которая рассказала, что у нее спустило колеса.

Она сообщила, что сама устранить проблему не может, а проезжающие водители не останавливаются для помощи.

Инспекторы ДПС помогли поменять колесо, а после этого женщина продолжила свой путь.

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