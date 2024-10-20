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Казахстан вернул крупную партию хризантем в Нидерланды

Почти 160 тысяч хризантем, заражённых белой ржавчиной возвращены в Нидерланды, передает DKnews.kz.Государственным инспектором по.

Источник: freepik

Почти 160 тысяч хризантем, заражённых белой ржавчиной возвращены в Нидерланды, передает DKnews.kz.

Государственным инспектором по карантину территориальной инспекции КГИ в АПК МСХ РК по городу Алматы в ходе проведения государственного карантинного фитосанитарного контроля подкарантинной продукции в черенках хризантемы был выявлен карантинный объект «белая ржавчина хризантемы» (Puccinia horiana).

159400 цветов были привезены из Нидерландов.

Отобранные инспектором образцы были направлены в Алматинскую зональную карантинную лабораторию. Результаты экспертизы подтвердили, что выявленный объект является опасным карантинным объектом.

В отношении собственника продукции составлен административный протокол, наложен штраф.

В целях предотвращения проникновения и распространения карантинного объекта черенки цветов возвращены отправителю.

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