Казахстан вернул крупную партию хризантем в Нидерланды

Государственным инспектором по карантину территориальной инспекции КГИ в АПК МСХ РК по городу Алматы в ходе проведения государственного карантинного фитосанитарного контроля подкарантинной продукции в черенках хризантемы был выявлен карантинный объект «белая ржавчина хризантемы» (Puccinia horiana).