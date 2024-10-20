Потеплеет, но пойдут дожди: в начале следующей недели Приморье окажется во власти непогоды

После резкого похолодания, пришедшего в Приморье 19 и 20 августа, в первой половине следующей неделе снова потеплеет. Однако на смену предзимним холодам по всему краю пройдут дожди, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на Примгидромет.
По прогнозу синоптиков, вечером 21 октября в край нагрянут атмосферные фронты, местами начнутся дожди. Ночью температура опустится до −1…-6 °С, на севере −8…-13 °С, на южном побережье 0…+5 °С. Днем на всей территории края будет +12…+17 °С.
Ночью вторника северная половина Приморья попадет под влияние атмосферных фронтов, которые вызовут небольшие и умеренные дожди. Температура воздуха не опустится ниже нуля и составит +2…+7 °С, на южном побережье +8…+12 °С.
В ночь на среду южный циклон сместится в центральную часть Японского моря. Дожди распространятся на южную половину края, местами усилится восточный, северо-восточный ветер. Ночью южную половину края прикроет «одеяло» облаков, поэтому сильно не похолодает. Температура составит +2…+7 °С, в северной половине под влиянием антициклона −1…-6 °С. Днем дожди в западных и южных районах прекратятся, но начнутся в восточных районах. Максимальная температура +6…+13 °С.
Во Владивостоке в понедельник вечером возможен небольшой дождь. Усилится юго-восточный ветер. Ночью столбики термометров опустятся до +5…+7 °С, днем воздух прогреется до +13…+16 °С.
Во вторник облачно с прояснениями, временами небольшой дождь. Ветер северо-западный сильный. Ночь теплая +9…+11 °С, днем температура поднимется ненамного, до +10…+13 °С.
В среду небольшой, временами умеренный дождь, сильный северный ветер. Ночная температура +5…+7 °С, дневная +8…+10 °С.