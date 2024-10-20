Потеплеет, но пойдут дожди: в начале следующей недели Приморье окажется во власти непогоды

После резкого похолодания, пришедшего в Приморье 19 и 20 августа, в первой половине следующей неделе снова потеплеет. Однако на смену предзимним холодам по всему краю пройдут дожди, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на Примгидромет.