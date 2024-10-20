Приучу к лотку и будем вместе лаять: Ростовчанка предлагает услуги няни для квадроберов

Няня уверяет, что будет защищать подопечного «питомца» от обидчиков. А еще кандидатка обещает отучить квадробера от приставаний к прохожим, лаяния и мяукания без причины. И покажет, как прилично выходить на выгул из своей «конуры», а не тянуть «хозяина» за подол одежды.