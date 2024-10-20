Приучу к лотку и будем вместе лаять: Ростовчанка предлагает услуги няни для квадроберов

Не так давно среди детей и подростков Ростовской области стал популярен квадробинг. Школьники надевают маски животных и пытаются имитировать поведение и повадки зверей.
Быть в тренде решили взрослые. И предложили новую профессию — няня для квадробера. За час такой специалист берет полторы тысячи рублей. «КП-Ростов-на-Дону» пообщалась и выяснила, какие услуги тот оказывает.
БУДУ ДРЕССИРОВАТЬ.
— Буду кормить, выгуливать и дрессировать вашего квадробера. А еще знаю, как с ним общаться. Так как у квадроберов язык не такой, как у обычных людей, — говорится в объявлении.
Няня уверяет, что будет защищать подопечного «питомца» от обидчиков. А еще кандидатка обещает отучить квадробера от приставаний к прохожим, лаяния и мяукания без причины. И покажет, как прилично выходить на выгул из своей «конуры», а не тянуть «хозяина» за подол одежды.
— Если ваше чадо метит территорию и еще не приучилось к лотку, это мы тоже исправим. А еще научим не разбрасывать носки по дому.
Кстати, няня работает только с двумя видами квадроберов: детьми-кошками и детьми-собаками.
— С повадками других видов животных пока только знакомлюсь.
ПРЕВРАЩУ КВАДРОБЕРА В ЧЕЛОВЕКА.
Дозваниваться до кандидатки пришлось долго. Дело в том, что пару раз ее объявление блокировали на бесплатной онлайн-платформе.
На звонок ответила молодая и приветливая девушка. По ее словам, у нее есть педагогическое образование. Кроме того, ее сестра — тоже квадробер. Поэтому опыт общения с такими подростками у нее есть.
— Благодаря сестре решила стать няней таким детям. Ведь сейчас большинство взрослых скептически относятся к модному увлечению чад, а в интернете постоянно критикуют квадроберов. Ребятам же в таком возрасте важно, чтобы их понимали и могли выслушать.
При этом за дополнительную плату девушка готова взяться за перевоспитание подростка, если его близкие против квадробинга. Только в отличие от родителей дончанка будет превращать квадробера в ребенка с помощью специальных педагогических методик.
Пока звонков от реальных клиентов ростовчанке не поступало.
— Мое объявление набрало более тысячи просмотров и очень много негативных комментариев. Но этим некоторые взрослые не ограничились. Кто-то даже жалуется на мое предложение. Поэтому объявление постоянно «сносят». Но, при необходимости, я опубликую новое.