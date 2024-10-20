Днем в воскресенье в Ростовской области ожидается +4−9, возможны дожди

Ненастная погода сохранится в Ростове-на-Дону и области в воскресенье, 20 октября. Об этом сообщают синоптики Гидрометцентра.
Прогноз погоды для донской столицы:
— Облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северный и северо-западный 6−11 м/с. Температура воздуха днем +7−9 градусов.
Прогноз погоды для Ростовской области:
По региону местами пройдут небольшие и умеренные дожди. Ветер будет северным и северо-западным 6−11 м/с, временами порывы могут достигать 12−14 м/с. Температура воздуха днем составит +4−9, по югу до 11 градусов.