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Днем в воскресенье в Ростовской области ожидается +4−9, возможны дожди

Синоптики Ростовской области опубликовали прогноз погоды на воскресенье.

Источник: Комсомольская правда

Ненастная погода сохранится в Ростове-на-Дону и области в воскресенье, 20 октября. Об этом сообщают синоптики Гидрометцентра.

Прогноз погоды для донской столицы:

— Облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северный и северо-западный 6−11 м/с. Температура воздуха днем +7−9 градусов.

Прогноз погоды для Ростовской области:

По региону местами пройдут небольшие и умеренные дожди. Ветер будет северным и северо-западным 6−11 м/с, временами порывы могут достигать 12−14 м/с. Температура воздуха днем составит +4−9, по югу до 11 градусов.