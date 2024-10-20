Комету Цзыцзиньшань наблюдала сотня омичей

В группе «Омский планетарий» «Вконтакте» поделились фотографиями кометы Цзыцзиньшань. Они были сделаны сегодня ночью. Для того, чтобы любители астрономии могли лучше разглядеть редкую космическую гостью, планетарий организовал выезд загород, где из-за отсутствия иллюминации лучше всего видна комета.