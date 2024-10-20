Комету Цзыцзиньшань наблюдала сотня омичей

В группе «Омский планетарий» «Вконтакте» поделились фотографиями кометы Цзыцзиньшань. Они были сделаны сегодня ночью. Для того, чтобы любители астрономии могли лучше разглядеть редкую космическую гостью, планетарий организовал выезд загород, где из-за отсутствия иллюминации лучше всего видна комета.
Как сообщили организаторы, в мероприятии приняла участие сотня омичей. На место наблюдения они добрались на автомобилях.
«Смотрели в телескоп и бинокли, фотографировали на телефоны и смотрели на ЖК дисплей у телеобъектива. Разговоры о Вселенной у кометы и костра!», — поделились участники.
Напомним, комета Цзыцзиньшань является самой яркой в XXI веке. Лучше всего она заметна в западной части вечернего неба. Опознать ее легко по яркому светящемуся хвосту.