Красноярск ждёт пасмурная и ветренная, но достаточно тёплая рабочая неделя

Также по информации Среднесибирского УГМС, 21 октября в центральных районах края ожидается сильный порывистый ветер до 18 метров в секунду. Ночью на севере центральных районов и в Туруханском местами сильный снег. На дорогах центральных и южных районов края ожидается гололедица.