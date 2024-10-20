Красноярск ждёт пасмурная и ветренная, но достаточно тёплая рабочая неделя

Красноярск ждёт пасмурная, но достаточно тёплая рабочая неделя. По данным портала GISMETEO, в четверг и пятницу за окном потеплеет до +8 градусов. В течение недели ожидаются дожди, 21−23 синоптики обещают небольшом снег с дождём.
Также по информации Среднесибирского УГМС, 21 октября в центральных районах края ожидается сильный порывистый ветер до 18 метров в секунду. Ночью на севере центральных районов и в Туруханском местами сильный снег. На дорогах центральных и южных районов края ожидается гололедица.