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Красноярск ждёт пасмурная и ветренная, но достаточно тёплая рабочая неделя

В Красноярске потеплеет до +8 градусов.

Сейчас в Олбани: +4° 0 м/с 87% 764 мм рт. ст. +7°
Источник: Комсомольская правда

Красноярск ждёт пасмурная, но достаточно тёплая рабочая неделя. По данным портала GISMETEO, в четверг и пятницу за окном потеплеет до +8 градусов. В течение недели ожидаются дожди, 21−23 синоптики обещают небольшом снег с дождём.

Также по информации Среднесибирского УГМС, 21 октября в центральных районах края ожидается сильный порывистый ветер до 18 метров в секунду. Ночью на севере центральных районов и в Туруханском местами сильный снег. На дорогах центральных и южных районов края ожидается гололедица.