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Более 250 килограммов насвая обнаружили таможенные собаки в Приангарье

В Иркутской области за девять месяцев 2024 года сотрудники таможни со служебными собаками выявили в грузах большое количество запрещённых товаров.

Источник: МК.RU Иркутск

Об этом сообщает пресс-служба Иркутской таможни.

Так, было обнаружено 153 грамма наркотиков и 199 килограммов прекурсоров, 160 таблеток сильнодействующих веществ, нелегально перевозимые деньги в сумме 2,5 миллиона рублей, 87 блоков сигарет и партию насвая в 250 килограммов.

Возбуждено четыре уголовных дела о контрабанде сильнодействующих веществ и наркотических средств, а также 210 административных дел о недекларировании товаров. Все запрещённые товары изъяты.

На Иркутской таможне работает девять служебных собак. Все они обучены и аттестованы на поиск наркотиков, при этом у каждого пса — своя «специализация»: табак, деньги и т. д.

С начала 2024 года служебные собаки Иркутской таможни обследовали более 267 тысяч единиц багажа и более 15 тысяч грузовых мест, 14 помещений и 22 легковых автомобиля.

таможня