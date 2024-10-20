Более 250 килограммов насвая обнаружили таможенные собаки в Приангарье

Об этом сообщает пресс-служба Иркутской таможни.
Так, было обнаружено 153 грамма наркотиков и 199 килограммов прекурсоров, 160 таблеток сильнодействующих веществ, нелегально перевозимые деньги в сумме 2,5 миллиона рублей, 87 блоков сигарет и партию насвая в 250 килограммов.
Возбуждено четыре уголовных дела о контрабанде сильнодействующих веществ и наркотических средств, а также 210 административных дел о недекларировании товаров. Все запрещённые товары изъяты.
На Иркутской таможне работает девять служебных собак. Все они обучены и аттестованы на поиск наркотиков, при этом у каждого пса — своя «специализация»: табак, деньги
С начала 2024 года служебные собаки Иркутской таможни обследовали более 267 тысяч единиц багажа и более 15 тысяч грузовых мест, 14 помещений и 22 легковых автомобиля.