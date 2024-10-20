Минское «Динамо» выиграло у «Славии» в футбольном чемпионате Беларуси

Минское «Динамо» подтвердило свое лидерство в чемпионате Беларуси по футболу, выиграв у мозырьской «Славии» со счетом 2:0.
В рамках 25-го тура чемпионата Беларуси в Высшей лиге динамовцы успешно провели домашний матч против «Славии». Клуб из Мозыря не может победить уже в девяти матчах подряд.
Счет на 34-й минуте открыл Вадим Пигас, а на 74-й победную точку поставил Стивен Альфред.
Минчане с 56-ю очками идут на первом месте, а «Славия»- с 29-ю — занимает 11-е.
В этом же туре гродненский «Неман» одолел дома «Слуцк» со счетом 2:0. Голы на счету Карповича и Савицкого.
«Неман» также набрал 56 очков, но сыграл на две игры больше, чем минское «Динамо».
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