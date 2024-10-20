В столице Приморья полицейские оставили без колес юных самокатчиков

«По данным представителей системы аренды самокатов, если за рулем окажется ребенок — это предполагает штраф в размере 10 тысяч рублей, за неспешивание на пешеходном переходе водителю СИМ предстоит заплатить штраф в размере 1 тысячи рублей, поездка на самокате с пассажиром предусматривает штраф в размере 5 тысяч рублей, а управление самокатом в нетрезвом состоянии — 100 тысяч рублей. Во всех перечисленных случаях помимо штрафа предусмотрена также блокировка аккаунта», — отметили в полиции.