В столице Приморья полицейские оставили без колес юных самокатчиков

Полицейские Владивостока совместно с сотрудниками компании, предоставляющей в аренду электросамокаты, проверили соблюдение правил использования двухколесными транспортными средствами в сквере имени Дениса Давыдова на улице Русской. В ходе рейда несколько несовершеннолетних лишились дальнейшей возможности кататься — им заблокировали аккаунты, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.
То, что именно несовершеннолетние являются наиболее активными пользователями электрического двухколесного транспорта, ни для кого из жителей Владивостока секретом не является. Хотя вставать за руль арендованного самоката до наступления 18 лет запрещено пользовательским соглашением компаний-прокатчиков. Однако дети успешно игнорируют этот запрет.
Вот и во время рейда большинство рулевых оказались подростками. С ними провели беседу о возможных крупных штрафах за нарушение и заблокировали их аккаунты в приложении для использования арендных самокатов.
«По данным представителей системы аренды самокатов, если за рулем окажется ребенок — это предполагает штраф в размере 10 тысяч рублей, за неспешивание на пешеходном переходе водителю СИМ предстоит заплатить штраф в размере 1 тысячи рублей, поездка на самокате с пассажиром предусматривает штраф в размере 5 тысяч рублей, а управление самокатом в нетрезвом состоянии — 100 тысяч рублей. Во всех перечисленных случаях помимо штрафа предусмотрена также блокировка аккаунта», — отметили в полиции.
В полиции так же подчеркнули, что сообщить о нарушениях ПДД водителями самокатов можно в чат-бот ассоциации операторов микромобильности в Telegram: Samokat_ru_bot. Для идентификации нарушителя нужно сообщить дату, время и точное место нарушения и приложить его фото- и видеокадры.