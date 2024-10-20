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Шипачев установил рекорд КХЛ по количеству матчей, сыграв за минское «Динамо»

Минское «Динамо» обыграло «Нефтехимик», а Шипачев установил рекорд.

Источник: Комсомольская правда

19 октября 37-летний российский нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев в победной игре против «Нефтехимика» (4:1) установил рекорд по количеству матчей, сыгранных в КХЛ, сообщили в клубе.

Вадим Шипачев сыграл в КХЛ 1002 матча — больше на площадку в играх КХЛ не выходил никто.

Шипачев опередил по этому показателю экс-защитника «Металлурга» и «Салавата Юлаева» Евгения Бирюкова, который провел 1001 матч в КХЛ.

Минское «Динамо» победило на домашней площадке «Нефтехимик» со счетом 4:1. Голы на счету Горбунова, Гросса, Хэмилтона и Лайла.

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