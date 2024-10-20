В Башкирии похоронили погибшего в СВО старшего сержанта

В Башкирии во время проведения СВО погиб 52-летний старший сержант Зуфар Таипов. Об этом сообщил глава Белорецкого района Андрей Иванюта. Накануне, 19 октября, Таипова проводили в последний путь в его родном селе.
Зуфар родился и вырос в Ассах, прошел армию, затем отучился в Школе МВД в Свердловске. Служил в милиции Белорецка, а затем после увольнения работал на Севере и Дальнем Востоке на вахте. Контракт с Минобороны РФ он пописал 18 марта 2024 года, погиб 7 августа.
Посмертно его наградили Орденом Мужества за отвагу и самоотверженность.
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