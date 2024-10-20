Сотни новосибирцев в Центральном районе остались без света

— Земляные работы в охранной зоне электросетей не было согласованы с энергетиками. В результате без электричества остались волейбольный стадион, а также близлежащий частный сектор и многоквартирные дома ЖК «Молодежный», ЖК «Созвездие», мр-на «Закаменский» и на Тополевой, 27, — говорится в официальном сообщении АО «Россети Новосибирск» (РЭС).