Сотни новосибирцев в Центральном районе остались без света

20 октября строители порвали кабельную линию электропередачи Россетей неподалеку от волейбольного стадиона «Локомотив-Арена» на улице Ипподромской в Новосибирске.
— Земляные работы в охранной зоне электросетей не было согласованы с энергетиками. В результате без электричества остались волейбольный стадион, а также близлежащий частный сектор и многоквартирные дома ЖК «Молодежный», ЖК «Созвездие», мр-на «Закаменский» и на Тополевой, 27, — говорится в официальном сообщении АО «Россети Новосибирск» (РЭС).
Энергетики попросили понимания у местных жителей и пообещали постараться восстановить электричество около 17:00.
В середине октября 8 тысяч новосибирцев остались без электричества из-за сильного ветра. Под отключения попали свыше 2 тысяч домов и 26 соцобъектов. В апреле стало известно, что расточительные потребители электричества будут платить больше в Новосибирской области. Новые тарифы одобрили депутаты заксобрания.
Архип ВЕТРОВ.