«Мама-папа-баба-дед»: Как дедушка-одиночка сам воспитывает внука после гибели дочери и жены

В третье воскресенье октября в России отмечается День отца. День, когда мы еще раз говорим самые теплые слова папам и дедушкам.
71-летнего Александра Тарасенко из Сальска Ростовской области называют «мама-папа-баба-дед». Потеряв за четыре года сына, дочь, старшего внука и супругу, он остался самым родным человеком для тогда шестилетнего внука Тимофея.
Сейчас мальчику уже девять. А их маленькая семья продолжает вдохновлять не опускать руки даже в самых, казалось бы, безнадежных ситуациях. Находить в себе силы жить дальше.
«БУКВАЛЬНО ЗАНОВО СОБИРАЛИ ПОСЛЕ АВАРИИ».
Александр Иванович стал дедом-одиночкой три года назад. До 70 лет он трудился слесарем в локомотивном депо. У них с супругой было двое детей — сын и дочь. А еще внуки — и сейчас правнучке Тарасенко уже пять лет.
Но несколько лет назад семья пережила страшное: во время гололедицы на трассе столкнулись два автомобиля. В одном из них находилась дочь супругов Алена. Женщина впала в кому. А когда врачи отвоевали ее у смерти, то заново вспоминала родителей, училась говорить и ходить.
Маме и папе Алены потребовались годы на то, чтобы вернуть ее к нормальной жизни. О полном выздоровлении тогда речи даже не шло. Однако спустя время Алена вышла на работу. И десять лет назад узнала, что станет мамой.
— Женщины испугались не на шутку: и за Аленку, и за ребенка. Дочку же тогда буквально заново собирали после аварии. Боялись, что это скажется на обоих. Но я настоял. Убеждал их, что внук родится здоровым, и с дочкой все будет хорошо. Так и вышло. Так что это в какой-то степени мой ребенок. А дочка была так счастлива, когда родила Тимофея.
«МЫ С ТИМОХОЙ ОСТАЛИСЬ ОДНИ».
К сожалению, Алене удалось пробыть рядом с сыном совсем мало — всего шесть лет.
— Ее забрал рак. Дочка была очень жизнерадостной и всегда шутила: «Я победю!». Но рак оказался сильнее. Последние дни она провела в хосписе в поселке Гигант. Мы были рядом каждый день и видели, как она угасала. И я благодарен всем, кто помог ей уйти достойно.
Сердце матери, которая несколько лет боролась за жизнь и здоровье дочери, а потом все равно потеряла ее слишком рано, не выдержало. Супруга скончалась у Александра Ивановича практически на руках.
— Мы с Тимохой остались одни. У него есть тетя, двоюродный брат и много других родственников, но мы с ним — самые родные. И я не представляю, что со мной могло бы стать, если бы не он. Ради него я живу!
И ЗА МАМУ, И ЗА БАБУШКУ.
Нелегко было мужчине объяснить маленькому внуку, что мамы больше нет.
— Мы тогда обнялись и плакали навзрыд.
А еще дедушке, который раньше как глава семьи зарабатывал деньги и выполнял исключительно мужскую работу по дому, вдруг пришлось стать внуку и за маму, и за бабушку.
— Учился варить обед, запускать стиральную машину, выставлять температуру на котле. Все было в новинку. Хорошо Тимоха был уже не младенец. За это время мы с ним вдвоем научились готовить, пошли в школу, стали мастерить красоту из дерева — собачьи будки, скамейки, подставки для цветов.
История этой маленькой сильной семьи вызвала необычайный отклик у наших читателей не только в России. Доказательство тому — миллионы просмотров в социальных сетях медиагруппы «Комсомольская правда» и тысячи комментариев со словами поддержки в адрес дедушки и внука. Многие признавались, что их пример вдохновил не опускать руки.
«ОДЕЖДА ПРИГОТОВЛЕНА С ВЕЧЕРА, А БОТИНКИ НАЧИЩЕНЫ».
Тем временем Тимофей растет. А Александр Иванович учится воспитывать внука.
— В первом классе чуть голову не поломал, когда начал с ним учить уроки — задачки как для академиков! Такие, что даже молодые родители одолеть не могли. Так что отправил Тимоху на продленку: ему там нравится, и уроки выучены.
На учебу Тимофей, по словам дедушки, идет с удовольствием.
— Люблю физкультуру и перемены, — смеется мальчонка.
А вот каждодневные сборы в школу дедушка с внуком довели до автоматизма.
— Жалко, конечно, будить с утра пораньше. Но Тимоха еще с детсада знает слово «надо». Так что мое дело — поднять, а дальше он сам собирается и спокойно завтракает, потому что у нас с вечера одежда приготовлена, а ботинки начищены. Дальше — едем в школу: если мне по пути, или идет сам — большой ведь, в третьем классе!
«СКОЛЬКО У НАС ЕСТЬ ДЕНЕГ НА ИГРУШКУ?».
После продленки внук спешит к Александру Ивановичу в мастерскую. Его главная задача, в которую дед уже не вмешивается, обжечь дерево, чтобы проявился красивый рисунок.
— Он у меня практически все инструменты освоил кроме, разве что, болгарки. И шуруповертом, и дрелью управляется, а саморезы правой и левой закручивает, пользуется сверлильным станком. В общем, не каждый взрослый столько умеет!
Конечно, во внуке дед души не чает. Но парень не растет избалованным, считает Александр Иванович.
— Когда еще не умел считать, спрашивал в магазине игрушек: можем ли мы себе позволить такую-то? Если она была не по карману, без обид шел выбирать другую. А теперь при входе задает вопрос: «Сколько у нас есть денег на игрушку?». И выбирает по бюджету, не клянча что-то дорогое.
НЕ ЖАЛУЕТСЯ И НЕ ЯБЕДНИЧАЕТ.
Особую гордость деда вызывает то, что внук начал с ним спорить.
— Не нужно, чтобы ребенок был удобным родителям. Главное — чтобы рос человеком с головой на плечах. И сейчас я чаще замечаю: внук начинает с дедом спорить. Это не про дерзость, а про то, что у него появляется свое мнение. Например, мастерим в сарае, а он не соглашается со старым алгоритмом и предлагает что-то сделать по-новому. А как у Тимохи глаза горят, когда я к нему прислушиваюсь!
Александр Иванович понимает, что в школе у детей могут случаться споры и ссоры, но старается настроить ребенка выходить из любого конфликта достойно.
— Дома он может рассказать о неприятных моментах, но никогда ни на кого не жалуется и не ябедничает.
ПОМОГАЮТ ДРУГИМ.
Продолжает дед приучать внука и помогать нуждающимся.
— По мере возможностей собираем посылки нашим бойцам, которые находятся на передовой и в госпитале. Правда, получается уже реже. Пора внуку идти к репетитору по английскому, а это влетит в копеечку. Но вот на днях собрали четыре больших пакета вещей для ребят из детдома. Тимохе неравнодушные люди передавали много одежды, а зачем пацану семь брюк одного размера? Оставили себе пару, а остальное отправили ребятам.
Тимофей уже и сам сразу откликается на чужую беду.
— Есть у Тимохи мечта — поехать куда-нибудь в путешествие: хоть в Москву. Мы сделали копилку из банки и складывали туда деньги, чтобы на зимних каникулах исполнить мечту. И вдруг в родительский чат пришла СМС: в семье одноклассницы беда — дом сгорел. Я попросил адрес погорельцев, дождался Тимоху и сказал, что поедем проведаем людей, предложим помощь. Он взял со стола банку с деньгами.
Александр Иванович спросил: «А как же поездка?».
— Дедушка, ну там-то беда! — ответил внук. — Мы привезли копилку. И тут все начали плакать, обниматься с нами.
Откликнулись Тарасенко и на беду другой семьи, у которой сгорел дом.
— Чем смогли. Я стараюсь во все эти дела Тимоху вовлекать, чтобы понимал чужую беду и мог сострадать людям.
«ДЕДУЛЯ, Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ!».
Чтобы поднять ребенка, нужно хорошее здоровье, так что дедушка, хоть и не любит ходить по больницам, все-таки хоть немного занялся самочувствием.
— Землю буду грызть, чтобы поднять внука и он вырос хорошим человеком. Главное, чтобы хватило на это времени.
А еще каждый день дедушка видит во внуке знакомые черты дочери.
— Он может также искренне и по-доброму смеяться во весь голос, совсем как Аленка. Я мечтаю, чтобы дольше продлилось в моей жизни то, что сейчас творится у нас дома. Тимоха может дюжину и больше раз за день сказать: «Дедуля, я тебя люблю!» И я ему про это тоже говорю.