«Мама-папа-баба-дед»: Как дедушка-одиночка сам воспитывает внука после гибели дочери и жены

— Он может также искренне и по-доброму смеяться во весь голос, совсем как Аленка. Я мечтаю, чтобы дольше продлилось в моей жизни то, что сейчас творится у нас дома. Тимоха может дюжину и больше раз за день сказать: «Дедуля, я тебя люблю!» И я ему про это тоже говорю.