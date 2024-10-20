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«Мама-папа-баба-дед»: Как дедушка-одиночка сам воспитывает внука после гибели дочери и жены

Отказавшись от мечты, третьеклассник отдал свою копилку семье погорельцев из Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В третье воскресенье октября в России отмечается День отца. День, когда мы еще раз говорим самые теплые слова папам и дедушкам.

71-летнего Александра Тарасенко из Сальска Ростовской области называют «мама-папа-баба-дед». Потеряв за четыре года сына, дочь, старшего внука и супругу, он остался самым родным человеком для тогда шестилетнего внука Тимофея.

Каждый мамин день рождения, свой собственный и в поминальные дни Тимоша едет с цветами к памятнику мамы Лены. личный архив героев

Сейчас мальчику уже девять. А их маленькая семья продолжает вдохновлять не опускать руки даже в самых, казалось бы, безнадежных ситуациях. Находить в себе силы жить дальше.

«БУКВАЛЬНО ЗАНОВО СОБИРАЛИ ПОСЛЕ АВАРИИ».

Александр Иванович стал дедом-одиночкой три года назад. До 70 лет он трудился слесарем в локомотивном депо. У них с супругой было двое детей — сын и дочь. А еще внуки — и сейчас правнучке Тарасенко уже пять лет.

После смерти мамы Тима посадил деревце. В этом году оно впервые принесло плоды. личный архив героев

Но несколько лет назад семья пережила страшное: во время гололедицы на трассе столкнулись два автомобиля. В одном из них находилась дочь супругов Алена. Женщина впала в кому. А когда врачи отвоевали ее у смерти, то заново вспоминала родителей, училась говорить и ходить.

Маме и папе Алены потребовались годы на то, чтобы вернуть ее к нормальной жизни. О полном выздоровлении тогда речи даже не шло. Однако спустя время Алена вышла на работу. И десять лет назад узнала, что станет мамой.

Дедушка передает внукам добрую традицию — жить дружно. личный архив героев

— Женщины испугались не на шутку: и за Аленку, и за ребенка. Дочку же тогда буквально заново собирали после аварии. Боялись, что это скажется на обоих. Но я настоял. Убеждал их, что внук родится здоровым, и с дочкой все будет хорошо. Так и вышло. Так что это в какой-то степени мой ребенок. А дочка была так счастлива, когда родила Тимофея.

«МЫ С ТИМОХОЙ ОСТАЛИСЬ ОДНИ».

К сожалению, Алене удалось пробыть рядом с сыном совсем мало — всего шесть лет.

Внучок очень любит животных. Дома поселились и собаки, и кошки, и даже лягушонок. личный архив героев

— Ее забрал рак. Дочка была очень жизнерадостной и всегда шутила: «Я победю!». Но рак оказался сильнее. Последние дни она провела в хосписе в поселке Гигант. Мы были рядом каждый день и видели, как она угасала. И я благодарен всем, кто помог ей уйти достойно.

Сердце матери, которая несколько лет боролась за жизнь и здоровье дочери, а потом все равно потеряла ее слишком рано, не выдержало. Супруга скончалась у Александра Ивановича практически на руках.

Мастера за работой. личный архив героев

— Мы с Тимохой остались одни. У него есть тетя, двоюродный брат и много других родственников, но мы с ним — самые родные. И я не представляю, что со мной могло бы стать, если бы не он. Ради него я живу!

И ЗА МАМУ, И ЗА БАБУШКУ.

Нелегко было мужчине объяснить маленькому внуку, что мамы больше нет.

— Мы тогда обнялись и плакали навзрыд.

Вот оно какое — лето без гаджетов. личный архив героев

А еще дедушке, который раньше как глава семьи зарабатывал деньги и выполнял исключительно мужскую работу по дому, вдруг пришлось стать внуку и за маму, и за бабушку.

— Учился варить обед, запускать стиральную машину, выставлять температуру на котле. Все было в новинку. Хорошо Тимоха был уже не младенец. За это время мы с ним вдвоем научились готовить, пошли в школу, стали мастерить красоту из дерева — собачьи будки, скамейки, подставки для цветов.

Дед старается научить внука всему, что сам знает и умеет, чтобы он вырос самостоятельным и все умел. личный архив героев

История этой маленькой сильной семьи вызвала необычайный отклик у наших читателей не только в России. Доказательство тому — миллионы просмотров в социальных сетях медиагруппы «Комсомольская правда» и тысячи комментариев со словами поддержки в адрес дедушки и внука. Многие признавались, что их пример вдохновил не опускать руки.

«ОДЕЖДА ПРИГОТОВЛЕНА С ВЕЧЕРА, А БОТИНКИ НАЧИЩЕНЫ».

Тем временем Тимофей растет. А Александр Иванович учится воспитывать внука.

Увидев, как на улице укладывают асфальт, как и все мальчишки, Тимофей пришел в восторг. Но и готовка у них в семье не девчачье, а важное мужское дело. личный архив героев

— В первом классе чуть голову не поломал, когда начал с ним учить уроки — задачки как для академиков! Такие, что даже молодые родители одолеть не могли. Так что отправил Тимоху на продленку: ему там нравится, и уроки выучены.

На учебу Тимофей, по словам дедушки, идет с удовольствием.

— Люблю физкультуру и перемены, — смеется мальчонка.

Дед старается научить внука всему, что сам знает и умеет, чтобы он вырос самостоятельным и все умел. личный архив героев

А вот каждодневные сборы в школу дедушка с внуком довели до автоматизма.

— Жалко, конечно, будить с утра пораньше. Но Тимоха еще с детсада знает слово «надо». Так что мое дело — поднять, а дальше он сам собирается и спокойно завтракает, потому что у нас с вечера одежда приготовлена, а ботинки начищены. Дальше — едем в школу: если мне по пути, или идет сам — большой ведь, в третьем классе!

Тимофей обрабатывает огнем дедушкины поделки, чтобы смотрелись красивее. личный архив героев

«СКОЛЬКО У НАС ЕСТЬ ДЕНЕГ НА ИГРУШКУ?».

После продленки внук спешит к Александру Ивановичу в мастерскую. Его главная задача, в которую дед уже не вмешивается, обжечь дерево, чтобы проявился красивый рисунок.

— Он у меня практически все инструменты освоил кроме, разве что, болгарки. И шуруповертом, и дрелью управляется, а саморезы правой и левой закручивает, пользуется сверлильным станком. В общем, не каждый взрослый столько умеет!

У дедушки Тарасенко внуки — двоюродные братья — очень дружны и любят рыбачить вместе. личный архив героев

Конечно, во внуке дед души не чает. Но парень не растет избалованным, считает Александр Иванович.

— Когда еще не умел считать, спрашивал в магазине игрушек: можем ли мы себе позволить такую-то? Если она была не по карману, без обид шел выбирать другую. А теперь при входе задает вопрос: «Сколько у нас есть денег на игрушку?». И выбирает по бюджету, не клянча что-то дорогое.

Дедушка постарался устроить Тимофею каникулы без гаджетов. Личный архив героя публикации

НЕ ЖАЛУЕТСЯ И НЕ ЯБЕДНИЧАЕТ.

Особую гордость деда вызывает то, что внук начал с ним спорить.

— Не нужно, чтобы ребенок был удобным родителям. Главное — чтобы рос человеком с головой на плечах. И сейчас я чаще замечаю: внук начинает с дедом спорить. Это не про дерзость, а про то, что у него появляется свое мнение. Например, мастерим в сарае, а он не соглашается со старым алгоритмом и предлагает что-то сделать по-новому. А как у Тимохи глаза горят, когда я к нему прислушиваюсь!

Семья Тарасенко любит вылазки на природу. Личный архив героя публикации

Александр Иванович понимает, что в школе у детей могут случаться споры и ссоры, но старается настроить ребенка выходить из любого конфликта достойно.

— Дома он может рассказать о неприятных моментах, но никогда ни на кого не жалуется и не ябедничает.

ПОМОГАЮТ ДРУГИМ.

Продолжает дед приучать внука и помогать нуждающимся.

Некогда стареть! Дед и на линейку отведет, и на школьных соревнованиях поучаствует с внуком. Личный архив героя публикации

— По мере возможностей собираем посылки нашим бойцам, которые находятся на передовой и в госпитале. Правда, получается уже реже. Пора внуку идти к репетитору по английскому, а это влетит в копеечку. Но вот на днях собрали четыре больших пакета вещей для ребят из детдома. Тимохе неравнодушные люди передавали много одежды, а зачем пацану семь брюк одного размера? Оставили себе пару, а остальное отправили ребятам.

Тимофей уже и сам сразу откликается на чужую беду.

Дедушка не только внука растит патриотом, но и проводит экскурсии детворе в одном из местных музеев. Личный архив героя публикации

— Есть у Тимохи мечта — поехать куда-нибудь в путешествие: хоть в Москву. Мы сделали копилку из банки и складывали туда деньги, чтобы на зимних каникулах исполнить мечту. И вдруг в родительский чат пришла СМС: в семье одноклассницы беда — дом сгорел. Я попросил адрес погорельцев, дождался Тимоху и сказал, что поедем проведаем людей, предложим помощь. Он взял со стола банку с деньгами.

Александр Иванович спросил: «А как же поездка?».

— Дедушка, ну там-то беда! — ответил внук. — Мы привезли копилку. И тут все начали плакать, обниматься с нами.

Откликнулись Тарасенко и на беду другой семьи, у которой сгорел дом.

— Чем смогли. Я стараюсь во все эти дела Тимоху вовлекать, чтобы понимал чужую беду и мог сострадать людям.

Строят блиндаж во дворе. личный архив героев

«ДЕДУЛЯ, Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ!».

Чтобы поднять ребенка, нужно хорошее здоровье, так что дедушка, хоть и не любит ходить по больницам, все-таки хоть немного занялся самочувствием.

— Землю буду грызть, чтобы поднять внука и он вырос хорошим человеком. Главное, чтобы хватило на это времени.

А еще каждый день дедушка видит во внуке знакомые черты дочери.

— Он может также искренне и по-доброму смеяться во весь голос, совсем как Аленка. Я мечтаю, чтобы дольше продлилось в моей жизни то, что сейчас творится у нас дома. Тимоха может дюжину и больше раз за день сказать: «Дедуля, я тебя люблю!» И я ему про это тоже говорю.