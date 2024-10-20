Олбани
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Археологи нашли уникальную мозаику в древнеримской деревне на Сицилии

Археологи обнаружили богатую древнеримскую деревню на юго-востоке итальянской Сицилии, построенную в период с II по IV век нашей эры, сообщает Zakon.kz.

Источник: Х/arkeonews

О находке подробно рассказали в публикации Arkeonews.

Специалисты раскопали остатки римского дома на территории провинции Катания. Полы в нем украшены мозаикой. Постройка была частью римской деревни площадью 15 гектаров и находилась недалеко от города Видзини, на высоте около 500 метров над уровнем моря.

Ранее, в 2023 году, ученые с помощью геофизических методов получили подробные изображения этого подземного участка. Благодаря этому им удалось найти дом, в одной из комнат которого площадью почти 100 квадратных метров был мозаичный пол.

Помимо этого, на территории деревни были найдены покрытые рисунками колонны, остатки фонтанов с мраморными прудами и роскошное римское покрытие для керамики — терра сигиллата («запечатанная земля»).