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В Татарстане 22 октября потеплеет до +13 градусов

Осадков не будет, но ветер немного усилится.

Сейчас в Олбани: +1° 0 м/с 93% 763 мм рт. ст. +7°
Источник: Комсомольская правда

В это воскресенье, 20 октября, ожидается северо-восточный ветер до 11 м/с. После ночных заморозков днем воздух прогреется максимум до +12 градусов. Каких-либо особых осадков не ожидается.

Похожая погода сохранится и в начале следующей недели. Так, в понедельник, 21 октября, будет также ветрено, ночью температура воздуха ожидается в пределах от +6 до +11 градусов. Во вторник, 22 октября, северо-западный ветер поменяется на юго-западный — до 10 м/с. Ночью столбики термометров будут показывать от 0 до +5, а днем потеплеет максимум до +13 градусов, сообщает Гидрометцентр Татарстана.