В Татарстане 22 октября потеплеет до +13 градусов

Похожая погода сохранится и в начале следующей недели. Так, в понедельник, 21 октября, будет также ветрено, ночью температура воздуха ожидается в пределах от +6 до +11 градусов. Во вторник, 22 октября, северо-западный ветер поменяется на юго-западный — до 10 м/с. Ночью столбики термометров будут показывать от 0 до +5, а днем потеплеет максимум до +13 градусов, сообщает Гидрометцентр Татарстана.