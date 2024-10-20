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На календаре — осень, а на улице — зима. Синоптики предупредили об экстремальном похолодании в Краснодаре

Температура воздуха в Краснодаре упадет до плюс 10 градусов.

Сейчас в Олбани: +3° 0 м/с 93% 763 мм рт. ст. +7°
Источник: Комсомольская правда

На календаре — середина октября, а на улице — зима, южная. Об этом сообщают синоптики, которые предупредили о резком похолодании. В ближайшие часы столбики термометров в Краснодаре опустятся до рекордно низких отметок этой осенью — до плюс 10 градусов. Об этом сообщает ведущий специалист «Фобос» Михаил Леус.

«Погода на Кубани сохранит циклонические черты», — добавил специалист.

Помимо похолодания, на Кубани ожидаются дожди, а в горах — мокрый снег. Пока — без гололеда. Зато с одинаковыми (почти) дневными и ночными температурами.

Также в крае ожидается усиление ветра — до 9 м/с. А в понедельник, 21 октября, — дожди. Они охватят большую часть Краснодарского края и стихнут ближе к полуночи.