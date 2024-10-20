«Доверие — главное достижение»: кто стал лучшим участковым в Хабаровском крае

Во время работы она занимается профилактикой, сотрудничает с представителями органов власти и общественности. Она знает характеристику и особенности своего участка и прилегающих к нему территорий. Благодаря добросовестной работе и отзывчивости она успела завоевать уважение и доверие жителей.