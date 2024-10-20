«Доверие — главное достижение»: кто стал лучшим участковым в Хабаровском крае

В Хабаровском крае завершился региональный этап конкурса «Народный участковый — 2024». Лучшей стала участковый уполномоченный ОМВД России по Комсомольскому району старший лейтенант полиции Загвоздина Анна Владимировна. Она представит регион на всероссийском этапе. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Анна Владимировна родилась 11 апреля 1984 года, в должности участкового работает четыре года. Она замужем, у нее двое детей.
График у специалиста напряженный, а рабочий день ненормированный. Несмотря на это, она находит время на спорт и активный образ жизни. Остальное время проводит с семьей.
Во время работы она занимается профилактикой, сотрудничает с представителями органов власти и общественности. Она знает характеристику и особенности своего участка и прилегающих к нему территорий. Благодаря добросовестной работе и отзывчивости она успела завоевать уважение и доверие жителей.
«Главное достижение — это доверие населения, проживающего на административном участке — поселок Молодежный Комсомольского района Хабаровского края, умение находить общий язык с самыми разными слоями общества и решение возникающих у них вопросов и проблем», — так ответила Анна Владимировна на вопрос: «Какое Ваше самое главное профессиональное достижение?».