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Около 1,5 млн столичных отцов пользуются онлайн-сервисами на портале мэра Москвы

Около 40% активных пользователей портала mos.ru — мужчины старше 20 лет, из них примерно 1,5 млн — столичные папы, которые обращаются к специализированным услугам, которые портал предлагает для семей с детьми. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Источник: Freepik

«Согласно нашим данным, около 20% заявок на сервисы для многодетных, а также непосредственно на получение статуса многодетной семьи поступает от московских пап. При этом на услуги образования, например на запись в первый класс, также примерно каждое пятое заявление поступает от отцов, а электронный дневник лидирует по популярности среди пап — из года в год от этой категории москвичей приходит около 30% обращений. Сейчас уже примерно 1,5 млн активных пользователей портала mos.ru — московские папы», — приводятмя в сообщении слова председателя комитета государственных услуг Москвы Елены Шинкарук.

Электронная медицинская карта — ежегодно самый востребованный сервис цифровой экосистемы Москвы. Им активно пользуются все члены семьи, в том числе и папы. В прошлом году этой возможностью воспользовались более 1,2 млн мужчин.

Кроме того, на портале mos.ru существует возможность подать заявление на выплату пособия при рождении ребенка. За восемь лет работы сервиса поступило более 750 тыс. обращений, около 15% из которых направили московские отцы. Электронным дневником в 2023 году воспользовались около 700 тыс. пап. Сервис позволяет просматривать оценки и расписание своих детей, включая уроки и внешкольные занятия, быть в курсе домашних заданий, актуальных событий и мероприятий, помогает заказать справку об обучении ребенка в школе и многое другое.

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