Около 1,5 млн столичных отцов пользуются онлайн-сервисами на портале мэра Москвы

«Согласно нашим данным, около 20% заявок на сервисы для многодетных, а также непосредственно на получение статуса многодетной семьи поступает от московских пап. При этом на услуги образования, например на запись в первый класс, также примерно каждое пятое заявление поступает от отцов, а электронный дневник лидирует по популярности среди пап — из года в год от этой категории москвичей приходит около 30% обращений. Сейчас уже примерно 1,5 млн активных пользователей портала mos.ru — московские папы», — приводятмя в сообщении слова председателя комитета государственных услуг Москвы Елены Шинкарук.