Глава Таганрога поздравила жителей Дона с Днем отца

Глава Таганрога Светлана Камбулова поздравила жителей Дона с Днем отца. Этот праздник отмечается сегодня, 20 октября.
— Отец — защитник и глава семьи. Таганрог и его жители тоже одна большая семья. Сегодня многие отцы стоят на защите не только своих семей, но и нашей Родины. Они участвуют в специальной операции, приближая Победу. Мы гордимся ими. Вы пример мужества и героизма. С праздником, дорогие отцы, — написала в Telegram Светлана Камбулова.
Глава Таганрога добавила, что в семье тяжело обойтись без сильного мужского плеча.
— Мой отец был человеком с чистым золотым сердцем и несокрушимым духом воина. Он — мой герой и вдохновение, и без него я не была бы собой, — призналась Светлана Камбулова.
Напомним, в России День отца отмечают в третье воскресенье октября. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин в 2021 году.