Глава Таганрога поздравила жителей Дона с Днем отца

— Отец — защитник и глава семьи. Таганрог и его жители тоже одна большая семья. Сегодня многие отцы стоят на защите не только своих семей, но и нашей Родины. Они участвуют в специальной операции, приближая Победу. Мы гордимся ими. Вы пример мужества и героизма. С праздником, дорогие отцы, — написала в Telegram Светлана Камбулова.