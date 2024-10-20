Хоценко и Артемов поздравили омичей с двумя праздниками

«Труд работника дорожного хозяйства непростой и физически тяжелый, но его результаты всегда востребованы. Обновленные дороги — одно из главных условий безопасности и комфорта наших жителей. Спасибо дорожникам за отличную работу и преданность делу. Новых успехов, добра и благополучия!», —говорится в поздравлении.