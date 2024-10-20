Белорусские военные пройдут обучение в России

В Министерстве обороны Беларуси сообщили, что белорусские военнослужащие пройдут подготовку в одном из учебно-боевых центров России.
Начальник главного управления боевой подготовки ВС генерал-майор Владимир Белый рассказал, что продолжается плановая подготовка белорусских военнослужащих на базе учебно-боевых центров Вооруженных Сил России.
Ранее завершил подготовку один из танковых батальонов.
— Все передовые технологии, которые используются в Вооруженных Силах Российской Федерации, были преподаны нашим военнослужащим, — сказал генерал-майор.
По его словам, на следующем этапе белорусские военнослужащие из соединений и воинских частей, отправятся в Россию, чтобы «перенять передовые методики подготовки войск для дальнейшего внедрения их в практику подготовки своих воинских частей».
Отмечается, что лучшие военнослужащие после обучения станут штатными инструкторами в соединениях и воинских частях.
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