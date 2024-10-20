Эксперт о квадроберах: у каждой детской игры должны быть границы

«Начало движения квадроберов идет ведь не от детей, есть даже взрослые, которые надевают маски, открыто в соцсетях говорят, что они квадроберы, и готовы познакомиться с себе подобными. Одно дело — это детская игра, а другое, когда подобное движение приобретает не очень правильные формы. У каждой детской игры должны быть границы. Сначала про движение говорилось, что это своеобразный вид спорта, когда дети получают физическую нагрузку. Приводился в пример хоббихорсинг. Позже стало понятно, что это не спорт, а стиль мышления, в рамках которого дети ведут себя, как животные, уподобляются им. Они готовы ходить по улице на поводке и делать неприемлемые для человека вещи. Это неправильно, с этим нужно бороться», — сказала Ольга Столерова.