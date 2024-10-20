Эксперт о квадроберах: у каждой детской игры должны быть границы

«Начало движения квадроберов идет ведь не от детей, есть даже взрослые, которые надевают маски, открыто в соцсетях говорят, что они квадроберы, и готовы познакомиться с себе подобными. Одно дело — это детская игра, а другое, когда подобное движение приобретает не очень правильные формы. У каждой детской игры должны быть границы. Сначала про движение говорилось, что это своеобразный вид спорта, когда дети получают физическую нагрузку. Приводился в пример хоббихорсинг. Позже стало понятно, что это не спорт, а стиль мышления, в рамках которого дети ведут себя, как животные, уподобляются им. Они готовы ходить по улице на поводке и делать неприемлемые для человека вещи. Это неправильно, с этим нужно бороться», — сказала Ольга Столерова.
Она отметила, что начинать нужно с родителей. «Дети всегда воспринимают то, что говорят их родные и близкие. Важно, чтобы родители дома рассказали детям, что неприемлемо в этой игре. Ребенок должен знать, что поиграть в котика или собачку можно, но это не должно переходить границы нормального. Когда, например, бабушка выгуливает внука на поводке по городу, это что-то за гранью. Это потакание капризам ребенка, которые непонятно во что могут вылиться», — подчеркнула главный специалист.
Родитель-воспитатель отдела по образованию администрации Октябрьского района Могилева Наталья Сергеева заметила, что дети подобным не страдают, когда им есть чем заняться, и привела в пример своих детей. «Они ходят в художественные школы, в обычной школе им достаточно интересно, ни у кого из них даже не было желания прицепить хвост. Кроме того, вокруг моих детей достаточно много животных, с которыми они играют. Дети любят котиков, готовы постоянно выгуливать на поводке собачку», — рассказала она.