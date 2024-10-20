«Амур» с минимальным отрывом проиграл «Спартаку» в Хабаровске

«По самоотдаче и желанию выиграть матч к команде нет претензий. Предупреждали ребят про игру во втором периоде. Но где-то мы выхлестнулись в первом игровом отрезке, забили два. Соперник очень хорошо добавил во втором периоде, мы за ним не успевали», — сказал он.