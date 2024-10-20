«Амур» с минимальным отрывом проиграл «Спартаку» в Хабаровске

Итоговый счёт составил 4:5 в пользу гостей, сообщает Telegram-канал «Территория тигров».
Матч состоялся 19 октября в Хабаровске на «Платинум-арене». Первый период начался для хабаровчан удачно: благодаря голам Гуркина и Броадхёрста «Амур» вышел вперёд. Однако во втором периоде ситуация изменилась. «Спартак» продемонстрировал отличную игру, забросив пять шайб подряд, что позволило им обойти хозяев. Особенно выделились Порядин и Локтионов, которые стали ключевыми фигурами в атакующих действиях своей команды.
Несмотря на усилия «Амура» в третьем периоде, когда Коротких смог сократить отставание, времени на полноценный камбэк не хватило. Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов отметил, что команде не удалось реализовать свои моменты и что соперник проявил отличную агрессивную защиту.
«По самоотдаче и желанию выиграть матч к команде нет претензий. Предупреждали ребят про игру во втором периоде. Но где-то мы выхлестнулись в первом игровом отрезке, забили два. Соперник очень хорошо добавил во втором периоде, мы за ним не успевали», — сказал он.