Олбани
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Астане нашли казахстанца, пропавшего 4 года назад

В Астане нашли 48-летнего мужчину, которого искали родственники с 2020 года, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции столицы.

Источник: Пресс-служба ДП Астаны

В Instagram-аккаунте ДП Астаны сообщили о результатах ОПМ «Бродяга». Сообщается, что ОМП было направлено на помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и на выявление лиц, находящихся в розыске.

По данным ДП, в ходе рейда были задержаны четверо преступников, находящихся в розыске за различные преступления, а также 6 подозреваемых в совершении правонарушений.

Кроме того, было установлено местонахождение 3 человек, числившихся пропавшими без вести.

"Особого внимания заслуживает случай 48-летнего мужчины, который с 2020 года не поддерживал связь со своими родственниками. На протяжении четырех лет родные не теряли надежды на его возвращение.

Благодаря слаженным действиям полиции мужчина был найден живым и здоровым. После долгих лет неизвестности он воссоединился со своей семьей", — сказано в сообщении.

МЧС