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В Волгоградской области похолодает до −3 градусов

В начале недели в Волгоградской области будут заморозки и дожди.

Сейчас в Олбани: +2° 0 м/с 93% 763 мм рт. ст. +7°
Источник: Комсомольская правда

Дожди и холод принес в Волгоградскую область холодный фронт из северо-западных районов Европейской части России. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Гидрометцентра, непогода сохранится в начале рабочей недели — 21 и 22 октября. Лучше утепляться, чтобы не заболеть. А еще стоит захватить с собой зонты — будет пасмурно и дождливо.

— Ночью небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде дождя. Днем местами небольшой дождь. В отдельных районах туман, — уточнили в региональном ЦГМС.

Ветер ледяной, северо-западный. Порывы достигнут 11 метров в секунду. В ночь на понедельник и вторник температура опустится до −3 градусов (в среднем будет +1…+6), днем ожидается +6…+11 градусов.