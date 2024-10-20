В Волгоградской области похолодает до −3 градусов

Дожди и холод принес в Волгоградскую область холодный фронт из северо-западных районов Европейской части России. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Гидрометцентра, непогода сохранится в начале рабочей недели — 21 и 22 октября. Лучше утепляться, чтобы не заболеть. А еще стоит захватить с собой зонты — будет пасмурно и дождливо.
— Ночью небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде дождя. Днем местами небольшой дождь. В отдельных районах туман, — уточнили в региональном ЦГМС.
Ветер ледяной, северо-западный. Порывы достигнут 11 метров в секунду. В ночь на понедельник и вторник температура опустится до −3 градусов (в среднем будет +1…+6), днем ожидается +6…+11 градусов.