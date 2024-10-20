В Волгоградской области похолодает до −3 градусов

Дожди и холод принес в Волгоградскую область холодный фронт из северо-западных районов Европейской части России. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Гидрометцентра, непогода сохранится в начале рабочей недели — 21 и 22 октября. Лучше утепляться, чтобы не заболеть. А еще стоит захватить с собой зонты — будет пасмурно и дождливо.