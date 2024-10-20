В омском Минздраве назвали новые сроки закрытия роддома № 2

«В связи с обнаруженными проблемами в инженерных коммуникациях на данный момент родильный дом закрыт до 2 декабря для решения технических вопросов. Весь персонал лечебного учреждения получает в этот период ⅔ заработной платы. Увольнение сотрудников ни в коем случае не планируется, принуждать к увольнению противозаконно. Таких действий со стороны администрации родильного дома не зафиксировано», — заявили в ведомстве.