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В омском Минздраве назвали новые сроки закрытия роддома № 2

В соцсетях Омска появилась информация о продлении срока закрытия роддома № 2, который находится на улице Магистральной, что в Советском административном округе города. Также якобы планируется увольнение его сотрудников.

Ситуацию прокомментировали в Министерстве здравоохранения Омской области.

«В связи с обнаруженными проблемами в инженерных коммуникациях на данный момент родильный дом закрыт до 2 декабря для решения технических вопросов. Весь персонал лечебного учреждения получает в этот период ⅔ заработной платы. Увольнение сотрудников ни в коем случае не планируется, принуждать к увольнению противозаконно. Таких действий со стороны администрации родильного дома не зафиксировано», — заявили в ведомстве.

Напомним, омский роддом № 2 закрыли в сентябре 2024 года из-за нарушений в работе инженерных сетей.

медицина