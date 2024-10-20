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Белорусы увидят звездопад Ориониды в ночь на 21 октября

Белорусы смогут наблюдать звездопад Ориониды в ночь на 21 октября.

Источник: Комсомольская правда

В московском планетарии рассказали, что жители Земли смогут увидеть метеорный поток Ориониды, пишет ТАСС.

Сообщается, что метеорный поток Ориониды достигнет пика активности в ночь на понедельник, 21 октября.

Это явление будет видно с полуночи до рассвета над юго-восточным горизонтом. А его активность может оставаться высокой в течение последующих нескольких ночей.

Специалисты отметили, что наблюдать его можно будет при ясной погоде. Кстати, число метеоров в ночь на понедельник ожидается на уровне 15 в час.

Но вот только наблюдению может помешать Луна, которая будет засвечивать небо недалеко от радианта Орионид.

Ранее белорусский синоптик Рябов сказал про тепло до +16 на неделе с 21 по 27 октября.

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