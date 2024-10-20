В начале новой рабочей недели в Воронежской области ожидается потепление

В начале рабочей недели в Воронежской области значительно потеплеет. Столбики термометров поползут вверх. Это следует из актуальных данных регионального Гидрометцентра.
Синоптики рассказывают, что идет антициклон. Он накроет регион ко вторнику.
Так, в понедельник, 21 октября, в Воронеже и области температура ночью опустится до +2 градусов. Местами пройдут дожди. А вот днем прогнозируют от +10 до +12 градусов.
Во вторник, 22 октября, в Воронеже и по региону воздух прогреется до +14… +15 градусов.
Осадков не ожидается, будет облачно с прояснениями.