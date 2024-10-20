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В начале новой рабочей недели в Воронежской области ожидается потепление

А вот понедельник будет дождливым.

Сейчас в Олбани: +3° 0 м/с 93% 763 мм рт. ст. +7°
Источник: Комсомольская правда

В начале рабочей недели в Воронежской области значительно потеплеет. Столбики термометров поползут вверх. Это следует из актуальных данных регионального Гидрометцентра.

Синоптики рассказывают, что идет антициклон. Он накроет регион ко вторнику.

Так, в понедельник, 21 октября, в Воронеже и области температура ночью опустится до +2 градусов. Местами пройдут дожди. А вот днем прогнозируют от +10 до +12 градусов.

Во вторник, 22 октября, в Воронеже и по региону воздух прогреется до +14… +15 градусов.

Осадков не ожидается, будет облачно с прояснениями.