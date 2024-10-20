На следующей неделе омичей ждут масштабные отключения холодной воды

Еще одно отключение ждет омичей 24 октября — в этот день будут выполняться ремонтные работы на водопроводе по бульвару Архитекторов. Воды не будет в домах по улице Сейфулина, 1−27 и 2−38. В домах Советского округа давление на водопроводе будет пониженным.