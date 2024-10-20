На следующей неделе омичей ждут масштабные отключения холодной воды

Во вторник, 22 октября сотрудники омского водоканала будут ремонтировать водопроводы по улице Сибмисовская, 12 и Вокзальной, 22. Из-за этого под временное отключение холодной воды попадет часть домов в Кировском, Советском и Ленинском округах Омска.
Так, с 11:00 до 15:00 воды не будет по следующим адресам:
— Ул. Сибмисовская, 1; — Ул. Каховского, 3/2; — СТ Испытатель; — СТ Факел; — СТ Любитель-4.
С 03:00 до 24:00 воды не будет в частных жилых домах поселка Чукреевка, по улицам: Веселая, 1−3 Новороссийские, Верхнеднепровские, Меридиальная, Чукреевская, Полевая, Кольцевая, Папанина, Титова, Деловая. Также под отключение попадают ТСЖ «Инициатива» и ТСН «Мостовик».
С 10:00 до 23:00 воды не будет в части домов Ленинского округа. Под отключение попадают: — Ул. Вокзальная, 22; — Ул. Карбышева, 27, 27а, 28, 38, 38а, 39, 40, 42; — Ул. Гризодубовой, 20, 33, 37; — Ул. А. Павлова, 31 — Ул. Красный переулок, 1,3.
Для этих абонентов Омскводоканал установит машины с питьевой водой. Они будут стоять по адресам: ул. Карбышева, 38 (с 10:00 до 15:00) и ул. Вокзальная, 22 (с 15:00 до окончания работ).
Еще одно отключение ждет омичей 24 октября — в этот день будут выполняться ремонтные работы на водопроводе по бульвару Архитекторов. Воды не будет в домах по улице Сейфулина, 1−27 и 2−38. В домах Советского округа давление на водопроводе будет пониженным.