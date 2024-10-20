Как перед цунами: необычное природное явление удивило жителей Приморья

Тут же в соцсетях развернулась жаркая дискуссия о причинах происходящего явления. Среди наиболее популярных версий — влияние полнолуния, которое наступило пару дней назад. Некоторые комментаторы с тревогой указали, что это очень похоже на предвестие разрушительного цунами. А сторонники конспирологических теорий напомнили о возможном действии гравитационного оружия или даже вовсе внезапном изменении значений гравитационного поля земли.