Как перед цунами: необычное природное явление удивило жителей Приморья

Жители южного побережья Приморья удивляются ушедшей от берега морской водой и гадают, что стало причиной этого необычного явления. Предположения разнятся от влияния полнолуния до внезапного изменения гравитационного поля Земли. Что произошло на самом деле, выяснила «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Фотографиями и видео моря, внезапно на десятки метров отступившего от привычной береговой черты, жители южного побережья Приморья начали делится днем 20 октября. По словам очевидцев, сильнее всего это явление наблюдается в полузакрытых бухтах и заливах.
Тут же в соцсетях развернулась жаркая дискуссия о причинах происходящего явления. Среди наиболее популярных версий — влияние полнолуния, которое наступило пару дней назад. Некоторые комментаторы с тревогой указали, что это очень похоже на предвестие разрушительного цунами. А сторонники конспирологических теорий напомнили о возможном действии гравитационного оружия или даже вовсе внезапном изменении значений гравитационного поля земли.
Впрочем, вероятнее всего, дело в ветре. Это отметили сотрудники телеграм-канала «Маглипогода». Ведь вчера, 19 октября, над Приморьем бушевал сильнейший северо-западный ветер. А сегодня он продолжает дуть над Японским морем, временами усилившись до урагана.
Вот он и отгоняет воду от побережья Приморья в сторону Японии. Это явление так и называется — ветровой сгон. В свою очередь, на побережье Японских островов наблюдается повышение уровня моря — ветровой нагон.
После прекращения ветровой нагрузки вода «стечет» обратно и море вернется к своему привычному уровню. Так что задерживаться надолго на освободившемся от воды морском дне не рекомендуется.