Дорогу до поликлиники ремонтируют в Тайшете

Ремонт участка дороги от улицы Партизанская до детской поликлиники начался в Тайшете. Из бюджета Иркутской области на эти цели выделено два миллиона рублей. Об этом в своем тг-канале сообщил Александр Тузин, мэр Тайшета.
— Пока позволяет погода делаем еще один участок дороги в Тайшете, — пишет градоначальник. — Данный участок приводим в порядок в рамках инициативного проекта, который разработали сотрудники местного предприятия.
Сейчас автомобильное движение на данном участке дороги закрыто до окончания ремонтных работ.