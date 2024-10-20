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Дорогу до поликлиники ремонтируют в Тайшете

Автомобильное движение на данном участке дороги закрыто.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Ремонт участка дороги от улицы Партизанская до детской поликлиники начался в Тайшете. Из бюджета Иркутской области на эти цели выделено два миллиона рублей. Об этом в своем тг-канале сообщил Александр Тузин, мэр Тайшета.

— Пока позволяет погода делаем еще один участок дороги в Тайшете, — пишет градоначальник. — Данный участок приводим в порядок в рамках инициативного проекта, который разработали сотрудники местного предприятия.

Сейчас автомобильное движение на данном участке дороги закрыто до окончания ремонтных работ.