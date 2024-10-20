Экс-депутат заксобрания обанкротился непреднамеренно

Господин Плюснин был признан банкротом в феврале этого года. Основным кредитором его является ИП Светлана Хакимова (долг 56 млн руб.) Экс-депутат стал банкротом на фоне уголовного дела. В 2022 году ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии краевого СУ СКР, Виктор Плюснин фактически руководил строительством дома для сирот в Добрянке, однако формально исполнение контракта осуществляла фирма его сына. Впоследствии обвиняемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.