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Экс-депутат заксобрания обанкротился непреднамеренно

Финансовый управляющий бывшего депутата заксобрания Пермского края Виктора Плюснина Денис Туров сообщил об отсутствии признаков фиктивного и преднамеренного банкротства у должника, сообщается на Федресурсе. Сообщение было размещено 18 октября.

Источник: Коммерсантъ

«Настоящим сообщаю, что на основании проведенной проверки наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства должника — Плюснина Виктора Борисовича были сделаны следующие выводы: — об отсутствии признаков преднамеренного банкротства и об отсутствии признаков фиктивного банкротства должника», — сообщает господин Туров.

Господин Плюснин был признан банкротом в феврале этого года. Основным кредитором его является ИП Светлана Хакимова (долг 56 млн руб.) Экс-депутат стал банкротом на фоне уголовного дела. В 2022 году ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии краевого СУ СКР, Виктор Плюснин фактически руководил строительством дома для сирот в Добрянке, однако формально исполнение контракта осуществляла фирма его сына. Впоследствии обвиняемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.