Михаил Ефремов отметит Новый год с семьёй

Все медицинские справки уже собраны.
Как выяснил SHOT, сейчас актёра-зэка лечат противовоспалительными таблетками, иммунодепрессантами и ингаляционными бронходилататорами, которые есть в Белгородской колонии. Проблем с лекарствами в медчасти № 1 в ИК нет. Кроме того, родственники и адвокаты передают заключённому лекарства по предварительному согласованию с врачом. Ефремову, по словам близких, требуется КТ — для этого его могут вывезти в государственную клинику.
В целом сейчас состояние актёра оценивается как удовлетворительное, но Ефремов жалуется на трудности с дыханием и говорит, что ему сложно разговаривать.
Ранее мы писали, что у Михаила Ефремова обострилась хроническая обструктивная болезнь лёгких. Как нам заявил секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, это действительно очень серьёзное заболевание, которое должно стать «сопутствующим условием к освобождению по УДО», так как такие заключённые испытывают проблемы с дыханием и задыхаются, даже когда встают с кровати.
Сейчас есть риск развития у Ефремова дыхательной недостаточности или лёгочной инфекции, поэтому его адвокаты будут подавать прошение об УДО в ближашее время, чтобы актёр смог вернуться к семье в декабре и пройти комплексное обследование в клинике.