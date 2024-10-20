Михаил Ефремов отметит Новый год с семьёй

Как выяснил SHOT, сейчас актёра-зэка лечат противовоспалительными таблетками, иммунодепрессантами и ингаляционными бронходилататорами, которые есть в Белгородской колонии. Проблем с лекарствами в медчасти № 1 в ИК нет. Кроме того, родственники и адвокаты передают заключённому лекарства по предварительному согласованию с врачом. Ефремову, по словам близких, требуется КТ — для этого его могут вывезти в государственную клинику.