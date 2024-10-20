Минтранс Башкирии поздравил дорожников со 100-летием отрасли

20 октября отмечается День работников дорожного хозяйства. Любовь Минакова поздравила работников и ветеранов дорожной отрасли с профессиональным праздником и со 100-летием дорожной отрасли Башкортостана.
«Этот праздник объединяет многотысячный отряд людей одной из самых достойнейших и уважаемых профессий. Дорожники выполняют одну из самых важных задач в стране — обеспечивают транспортную доступность к населенным пунктам. Это праздник тех, кто строит автомагистрали и путепроводы, тоннели и мосты, кто круглый год обеспечивает их содержание, безопасное и надёжное сообщение между городами и регионами», — отметила и.о. министра.
В поздравлении отмечается, что Башкирия несмотря сложный рельеф обладает густо-разветвленной и качественной дорожной сетью. Она остается одной из самых протяженных в России — ее общая длина более 50 тысяч км. При этом дорожникам удается качественно выполнять ремонт дорог и содержать их в нормативном состоянии, несмотря на все экономические сложности.
«Накопленный уникальный опыт работников дорожного хозяйства и громадный потенциал отрасли и в дальнейшем станут залогом успешного решения самых сложных и амбициозных задач на благо нашей республики. Крепкого здоровья, успехов и удачи в вашем благородном и созидательном труде!», — пожелала Любовь Минакова.