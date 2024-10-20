Минтранс Башкирии поздравил дорожников со 100-летием отрасли

«Этот праздник объединяет многотысячный отряд людей одной из самых достойнейших и уважаемых профессий. Дорожники выполняют одну из самых важных задач в стране — обеспечивают транспортную доступность к населенным пунктам. Это праздник тех, кто строит автомагистрали и путепроводы, тоннели и мосты, кто круглый год обеспечивает их содержание, безопасное и надёжное сообщение между городами и регионами», — отметила и.о. министра.