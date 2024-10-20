Третьяковка объявила о перераспределении отдела живописи второй половины ХХ-XXI века

До этого, с 1 августа, был закрыт для посещений новый корпус Государственной Третьяковской галереи на Кадашевской набережной в Москве из-за подготовки двух больших выставок. Отмечалось, что первый проект запустят осенью 2024 года. Его посвятят творчеству членов Товарищества передвижных художественных выставок. Сейчас уже объявлено, что выставка «Передвижники» будет проходить там с 30 октября 2024 года по 6 апреля 2025 года.