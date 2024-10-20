Третьяковка объявила о перераспределении отдела живописи второй половины ХХ-XXI века

«Экспериментальный фонд прежнего отдела живописи второй половины ХХ века будет перераспределен внутри нового структурного подразделения галереи. Третьяковская галерея, безусловно, продолжит заниматься современным искусством как в выставочной практике, так и в сфере комплектования фондов», — указано в Telegram-канале музея.
Там добавили, что ГТГ заинтересована в продвижении и популяризации современного искусства, а также активно ищет новые точки соприкосновения для культурного обмена, привлекая молодых художников.
В то же время историк искусства Андрей Ерофеев сообщил РБК, что российские художники, искусствоведы и сотрудники музеев в открытом письме обратились с просьбой оставить отдел. Петицию подписали 200 человек.
До этого, с 1 августа, был закрыт для посещений новый корпус Государственной Третьяковской галереи на Кадашевской набережной в Москве из-за подготовки двух больших выставок. Отмечалось, что первый проект запустят осенью 2024 года. Его посвятят творчеству членов Товарищества передвижных художественных выставок. Сейчас уже объявлено, что выставка «Передвижники» будет проходить там с 30 октября 2024 года по 6 апреля 2025 года.