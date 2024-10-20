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Третьяковка объявила о перераспределении отдела живописи второй половины ХХ-XXI века

Руководство Государственной Третьяковской галереи (ГТГ) в рамках планового изменения структуры музея намерено перераспределить работы отдела новейших течений и сделать его частью отдела искусства второй половины ХХ-ХХI века. Как отмечает пресс-служба ГТГ 20 октября, после реструктуризации отдел продолжит заниматься изучением актуальных практик современного искусства.

«Экспериментальный фонд прежнего отдела живописи второй половины ХХ века будет перераспределен внутри нового структурного подразделения галереи. Третьяковская галерея, безусловно, продолжит заниматься современным искусством как в выставочной практике, так и в сфере комплектования фондов», — указано в Telegram-канале музея.

Там добавили, что ГТГ заинтересована в продвижении и популяризации современного искусства, а также активно ищет новые точки соприкосновения для культурного обмена, привлекая молодых художников.

В то же время историк искусства Андрей Ерофеев сообщил РБК, что российские художники, искусствоведы и сотрудники музеев в открытом письме обратились с просьбой оставить отдел. Петицию подписали 200 человек.

До этого, с 1 августа, был закрыт для посещений новый корпус Государственной Третьяковской галереи на Кадашевской набережной в Москве из-за подготовки двух больших выставок. Отмечалось, что первый проект запустят осенью 2024 года. Его посвятят творчеству членов Товарищества передвижных художественных выставок. Сейчас уже объявлено, что выставка «Передвижники» будет проходить там с 30 октября 2024 года по 6 апреля 2025 года.