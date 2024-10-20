Мэр Уфы показал «Караидельскую лестницу» на новом участке Уфимского ожерелья

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев сегодня, 20 октября, показал фотографии с нового участка «Уфимского ожерелья». Речь идет о Караидеотской тропе.
Мавлиев отметил, что местные жители, в особенности пожилые люди, уже начали покорять тропу. Сам он также совершил подъем.
— Сам поднялся снизу за 10 минут, в спокойном ритме — для кардио самое-то. А наверху можно приятно отдохнуть у родника, — рассказал мэр.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.