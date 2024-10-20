Белстат составил среднестатистический портрет отца в Беларуси

Среднестатистический отец в Беларуси женат, живет в городе, имеет среднее-специальное образование, работает в строительной или транспортной сфере, сообщает Национальный статистический комитет.
21 октября в Беларуси отмечается День отца. Подсчитано, что число семей, состоящих из отца с детьми до 18 лет (по данным 2019 года) — 43 920. Почти 4% из них воспитывают трех и более детей.
Из отцов, имеющих детей в возрасте 2−4 лет, каждый третий папа занимается с ними четырьмя и более видами деятельности.
В Беларуси живут 3,3 млн мужчин, 76,9% — в городе.
Также известно, что мужчины впервые вступают в брак в 28,8 года.
Ранее Белстат составил портрет матери в Беларуси: «Образованная горожанка с двумя детьми».
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