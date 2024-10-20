На привокзальной площади Челябинска 21 и 22 октября ограничат движение транспорта

Получить билет можно бесплатно на сайте проекта поездпобеды.рф, пройдя предварительную регистрацию. Там же можно уточнить детали посещения музея. Регистрация открылась 20 октября. На одну электронную почту можно зарегистрировать только одного взрослого посетителя и одного ребенка.