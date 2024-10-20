На привокзальной площади Челябинска 21 и 22 октября ограничат движение транспорта

«Обращаем внимание, что 21 и 22 октября с 6:00 до 20:00 будет ограничено движение автотранспортных средств на парковке, прилегающей к железнодорожному вокзалу», — сообщили в городской администрации.
Там будет работать передвижная выставка-музей «Поезд Победы». Южноуральцы смогут увидеть 10 тематических вагонов, посвященных отдельным событиям Великой Отечественной войны: «Цвет нации», «Брестская крепость», «Электричка на фронт», «Концлагерь», «Санитарный вагон», «Вагон банно-прачечного комплекса», «Штабной вагон», «Дорога домой», «Нюрнберг», «Победа».
Получить билет можно бесплатно на сайте проекта поездпобеды.рф, пройдя предварительную регистрацию. Там же можно уточнить детали посещения музея. Регистрация открылась 20 октября. На одну электронную почту можно зарегистрировать только одного взрослого посетителя и одного ребенка.
«Поезд Победы» прибудет в Челябинскую область уже во второй раз. В 2023 году он делал остановку в Магнитогорске, Аргаяше и Усть-Катаве.
Посетить поезд можно также в режиме онлайн, ознакомившись с 3D-туром на сайте проекта.