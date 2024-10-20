Утром в аэропорту Казани задержали 22 авиарейса на вылет и прилет

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в Telegram-канале сообщил, что в ночь на 20 октября средства ПВО и радиоэлектронной борьбы отразили атаку на территории промышленной зоны в Дзержинске. По предварительной информации, 4 сотрудника пожарной части получили легкие осколочные ранения. Им оказали медицинскую помощь и отпустили домой.