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Утром в аэропорту Казани задержали 22 авиарейса на вылет и прилет

Сегодня утром в аэропорту Казани ввели ограничения на работу. В сообщении Росавиации не уточняется время закрытия воздушной гавани.

По информации из онлайн-табло, в аэропорту задержали 11 рейсов на вылет и 11 рейсов на прилет.

Задерживаются самолеты, вылетающие из Казани в Москву, Санкт-Петербург, Хургаду, Тбилиси, Стамбул и т. д. На прибытие задержали авиарейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Худжанда и Новосибирска.

5 самолетов, летевших в Казань, перенаправили на запасные аэродромы в Самару, Ульяновск и Чебоксары.

Сегодня в 9:00 пресс-служба Росавиации сообщила, что аэропорт Казани временно закрыли. Ограничения сняли в 9:30.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в Telegram-канале сообщил, что в ночь на 20 октября средства ПВО и радиоэлектронной борьбы отразили атаку на территории промышленной зоны в Дзержинске. По предварительной информации, 4 сотрудника пожарной части получили легкие осколочные ранения. Им оказали медицинскую помощь и отпустили домой.