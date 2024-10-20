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В МИД рассказали, когда отменят роуминг с Белоруссией

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. С 1 января 2025 года российские и белорусские абоненты на территории Союзного государства будут обеспечены услугами связи по комфортным тарифам, сопоставимым в мобильных сетях двух стран, сообщил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Источник: Ave Calvar/CC0

«Значение полной отмены роуминга в Союзном государстве понимают и в России, и в Белоруссии. Это позитивно скажется на развитии туризма и укреплении контактов между людьми», — пояснил он.

По словам дипломата, «на этом направлении проведена серьезная работа, благодаря которой с 1 апреля 2022 года удалось отменить плату за входящие вызовы, что упростило жизнь россиянам и белорусам, которые часто путешествуют между двумя странами».

«Сейчас готовится следующий шаг — обеспечение с 1 января 2025 года белорусских и российских абонентов на территории Союзного государства услугами связи по комфортным тарифам, сопоставимым в мобильных сетях двух стран. Соответствующие договоренности были достигнуты на заседании Группы высокого уровня Совмина Союзного государства 27 сентября в Минске», — добавил он.

«Сейчас профильные ведомства прорабатывают детали с телекоммуникационными компаниями. Рассчитываем, что такая мера позволит перейти к полностью “домашним” тарифам на пространстве Союзного государства. Это станет ощутимым для всех эффектом от российско-белорусской интеграции», — заключил Полищук.

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