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Соседи вывели пенсионерку из горящей квартиры в Могилеве

Из горящей квартиры в Могилеве соседи успели вывести пенсионерку.

Источник: Комсомольская правда

На пожаре в Могилеве вечером 19 октября спасли пенсионерку, рассказали в МЧС Беларуси.

Прохожие сообщили спасателям о пожаре в могилевском многоэтажном доме по улице Гагарина в 16:46.

Прибывшие спасатели обнаружили дым из окна квартиры второго этажа. Хозяйку — пенсионерку 1948 года рождения — еще до прибытия подразделений МЧС из горящей квартиры вывела соседка.

«Спасатели вынесли пострадавшую из задымленного подъезда и передали медикам», — сообщает подробности МЧС. Женщину госпитализировали с отравлением продуктами горения.

Огонь уничтожил вещи и отделку на балконе, повреждены балконная дверь и постельные принадлежности в комнате. Основная версия причины пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.

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