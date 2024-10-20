Соседи вывели пенсионерку из горящей квартиры в Могилеве

На пожаре в Могилеве вечером 19 октября спасли пенсионерку, рассказали в МЧС Беларуси.
Прохожие сообщили спасателям о пожаре в могилевском многоэтажном доме по улице Гагарина в 16:46.
Прибывшие спасатели обнаружили дым из окна квартиры второго этажа. Хозяйку — пенсионерку 1948 года рождения — еще до прибытия подразделений МЧС из горящей квартиры вывела соседка.
«Спасатели вынесли пострадавшую из задымленного подъезда и передали медикам», — сообщает подробности МЧС. Женщину госпитализировали с отравлением продуктами горения.
Огонь уничтожил вещи и отделку на балконе, повреждены балконная дверь и постельные принадлежности в комнате. Основная версия причины пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.
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