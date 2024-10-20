Олбани
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области ухудшится видимость на трассах

В Ростовской области предупредили об ухудшении видимости на дорогах из-за тумана.

Сейчас в Олбани: +3° 0 м/с 93% 763 мм рт. ст. +7°
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области из-за тумана ухудшится видимость на дорогах. Об этом водителей предупреждают синоптики Гидрометцентра.

Туманную завесу местами по региону уже отмечали утром 20 октября. Такая же погода ожидается предстоящей ночью и утром 21 октября, а потом ночью и утром 22 октября.

Температура воздуха ближайшей ночью опустится до +2−7, при прояснениях будет до −1. После этого ночью обещают +1−6. Дневная температура воздуха должна сохраняться в пределах +6−11 и +8−13 градусов. Возможны осадки.