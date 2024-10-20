В Ростовской области ухудшится видимость на трассах

В Ростовской области из-за тумана ухудшится видимость на дорогах. Об этом водителей предупреждают синоптики Гидрометцентра.
Туманную завесу местами по региону уже отмечали утром 20 октября. Такая же погода ожидается предстоящей ночью и утром 21 октября, а потом ночью и утром 22 октября.
Температура воздуха ближайшей ночью опустится до +2−7, при прояснениях будет до −1. После этого ночью обещают +1−6. Дневная температура воздуха должна сохраняться в пределах +6−11 и +8−13 градусов. Возможны осадки.