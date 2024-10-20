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Челябинская телебашня засияет праздничной расцветкой в честь Дня отца

На телебашне Челябинска в День отца загорится праздничная открытка. Этот праздник в России отмечают в третье воскресенье октября с 2021 года. О приятном событии напомнили в мэрии.

Источник: Администрация Челябинска

— Филиал РТРС «Челябинский ОРТПЦ» присоединится к праздничным мероприятиям включением на телебашне тематической иллюминации с 18:45 до 00:00.

рассказали в мэрии Челябинска.

Динамическая художественная подсветка появится на 196-метровой конструкции, которая видна издалека. В ОРТПЦ отметили, что День отца — очередной повод показать, что папа значит для каждого.

Ранее стали известны итоги всероссийского конкурса «Семья года — 2024». Одной из лучших «золотых семей» в стране признали врачей Павла и Елену Ефремовых из Челябинска. Об этом в пятницу, 18 октября, сообщили в региональном Минсоце.