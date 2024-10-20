Женам глав стран БРИКС в Казани покажут мастер-класс по выпечке

КАЗАНЬ, 20 окт — РИА Новости. Женам прибывших в Казань на саммит БРИКС глав иностранных государств покажут мастер-класс по приготовлению татарской выпечки, рассказал РИА Новости вице-президент ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана по развитию культурного наследия Радик Абдрахманов.
С 22 по 24 октября в Казани пройдет саммит стран БРИКС. Власти Татарстана сообщали ранее, что в Казань прибудет большое количество иностранных делегаций — участие в мероприятии подтвердили 33 государства, в том числе 24 — на уровне первых лиц. По словам Абдрахманова, иностранные делегации планируют посетить в том числе «Туган авылым» — ресторанно-развлекательный комплекс, стилизованный под татарскую деревню. Здесь также находятся музей национальной татарской кухни «Гульчачак» и ремесленный центр «Мельница», где планируют развлекать гостей.
«У нас в комплексе есть и ремесленники, народные промыслы, есть мастер-классы… В “Гульчачак” даже делегация до 40 человек одновременно сможет самостоятельно приготовить нашу татарскую губадию (многослойный пирог — ред.)… Если какая-нибудь жена президента или высокопоставленные гости захотят научиться готовить нашу татарскую кухню, то мы это организуем», — сказал Абдрахманов.
Мастер-классы будут проводить бабушки, которые с детства знают татарскую кухню, добавил он.
Кроме того, комплекс в дни саммита готов работать допоздна, чтобы все гости смогли его посетить. Вход перекроют только в тех помещениях, где будут находиться иностранные делегации.