Женам глав стран БРИКС в Казани покажут мастер-класс по выпечке

С 22 по 24 октября в Казани пройдет саммит стран БРИКС. Власти Татарстана сообщали ранее, что в Казань прибудет большое количество иностранных делегаций — участие в мероприятии подтвердили 33 государства, в том числе 24 — на уровне первых лиц. По словам Абдрахманова, иностранные делегации планируют посетить в том числе «Туган авылым» — ресторанно-развлекательный комплекс, стилизованный под татарскую деревню. Здесь также находятся музей национальной татарской кухни «Гульчачак» и ремесленный центр «Мельница», где планируют развлекать гостей.